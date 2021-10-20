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98% госпитализированных в больницы с коронавирусом киевлян – не вакцинированные. Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

«Ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине в целом - ухудшается каждый день. За прошедшие сутки в Киеве – более 1000 новых больных и 29 летальных случаев. Более 500 человек попали в больницы. Большинство из них - в тяжелом состоянии. Койки в столичных больницах стремительно заполняются. Киев - на пороге красной зоны», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что единственный на сегодня способ остановить распространение вируса и избежать суровых ограничений - массовая вакцинация.

«Я призываю киевлян и всех украинцев идти и прививаться. Вакцина есть. Пункты вакцинации работают. Поэтому не слушайте дикую пропаганду антивакцинаторов! 98 процентов госпитализированных в больницы - не привиты. И умирают, в абсолютной предпочтительности не вакцинированные пациенты. Подумайте об этом! - отметил мэр столицы. - Я понимаю, что мое обращение для части людей – непопулярно. Но самое важное для меня - сохранить здоровье и жизнь киевлян! Не допустить коллапса медицинской системы, которая может не справиться со слишком большим количеством больных. - Как это было в некоторых странах во время прошлых волн коронавируса. Помните: вирус блокирует полноценную жизнь. И выбор у нас небольшой - или вакцинация, или - изоляция! Выбирайте здоровья и жизни - свое, своих близких, друзей и тех, кто рядом!» - призвал  Кличко.
ForUm

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