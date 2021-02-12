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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в пятницу назначил внеплановую безвыездную проверку телеканалу «НАШ» (ООО «НАШ 365»,  Киев), где 15 декабря 2020 года в прямом эфире передачи «Марафон» (с повтором 16 декабря) принимал участие экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как отметили в пресс-службе регулятора, его взгляды и высказывания могут привести к разжиганию ненависти и насилия в Украине.

«Азаров, который вел диалог с ведущими программы Артемом Никифоровым и Ольгой Веремий, отрицал участие в вооруженном конфликте на Донбассе вооруженных сил Российской Федерации, игнорировал наличие незаконных вооруженных формирований, совершающих незаконные действия с использованием оружия на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Он возлагает ответственность за вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины на Вооруженные силы Украины. Это имеет признаки разжигания розни и усиления уже имеющегося военного противостояния, что может привести к дальнейшему росту насилия и агрессии в ОРДЛО и на всей территории Украины», - подчеркнули в пресс-службе.

Также в выступлении Азарова содержались ложные высказывания, предрешающие решение Международного уголовного суда, мол, суд четко определил, что в Украине, дальше на языке оригинала, «имеет место гражданский конфликт. А в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы».

Ведущие телеканала во время прямой трансляции не реагировали на эти и подобные высказывания, тем самым проигнорировали право зрителей на полную и объективную информацию.

Поскольку собеседник, приглашенный к участию в программе, является постоянным участником передач телеканала «НАШ», его позиция по вопросам вооруженного конфликта в Украине была неоднократно публично объявлена, а потому она должна быть известной руководству телекомпании.

«Это может свидетельствовать о сознательном намерении лицензиата формировать соответствующее направление собственной редакционной политики через разжигание национальной вражды и распространения дезинформации. Такие действия вещателя могут дестабилизировать общество, обострить военное противостояние», - считают в Нацсовете.

Нацсовет в период с 26.02.2021 по 12.03.2021 проведет внеплановую невыездную проверку деятельности ООО «НАШ 365». Также вещателя обязано в срок до 02.03.2021 предоставить документы и материалы, необходимые для проведения проверки (в решении указано какие именно), направив их в адрес регулятора.   
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