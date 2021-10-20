Уже в 2022 году Украина ожидает присоединения к Европейской конвенции о едином транзите, или так называемом «таможенном безвизове». Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания правительства 20 октября.

«Мы имеем высокую степень готовности присоединения к таможенной системе ЕС. Украина на национальном уровне уже использует новую транзитную систему NCTS. В перспективе присоединения к международной системе позволит обмениваться таможенными данными в режиме реального времени и контролировать товары на каждом этапе перевозки. Это важный шаг в направлении детенизации и борьбы со злоупотреблениями на таможне», - отметил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что это еще один из «5 безвизов» - стратегических направлений правительства в части интеграции в европейское пространство. Он напомнил, что на прошлой неделе по итогам 23-го саммита Украина - ЕС был подписан «авиационный безвиз» (Соглашение об общем авиационном пространстве).

«Это важный шаг в сторону приближения к правилам и стандартам Европейского Союза. Рынок авиаперевозок станет более конкурентным, открытым и прозрачным. Украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС на фоне европейские компании зайдут в Украину. Все это создаст для украинцев больше возможностей для путешествий как в плане географии, так и в части большей ценовой доступности», - отметил Шмыгаль.

Следующими направлениями, по его словам, должно стать присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E, подписание соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АССА) и интеграция в Единый цифровой рынок ЕС.