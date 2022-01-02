Посол Украины в США Оксана Маркарова назвала "своей мечтой и целью" безвизовый режим с США. Как пишет ZN.UA, во время интервью "Радио Свобода" она назвала основные критерии, которые нам нужно соблюдать.

Они касаются, прежде всего, внутренних вопросов. Речь идет о защите границ, а также об обмене информацией об утраченных или украденных паспортах. Что касается последнего, то в будущем страны подпишут документы, которые помогут решить этот вопрос.

Госпожа посол также напомнила о большом проценте отказов в предоставлении туристических виз. Он обусловлен тем, что часто наши соотечественники нелегально остаются в Штатах.

"Над этими показателями нам нужно работать, чтобы они были в рамках тех показателей, после которых этот вопрос может быть политически обсужден между двумя странами", — отметила она.

Во время этого интервью Маркарова рассказала о том, что в этом году наше государство получит от Штатов военные катера типа Island и Mark IV. Также она сделала прогноз касаемо достижения компромисса во время переговоров США и России.