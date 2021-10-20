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Завтра, 21 октября, в Украине ожидается сильный юго-западный ветер и потепление до + 13 + 19 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В западных областях в четверг местами возможно до + 20 + 22 градусов.

В Карпатах + 7 + 12 градусов, в Приазовье также холоднее, чем в общих чертах, около + 10 + 14 градусов.

Даже ближайшие две ночи будут в Украине теплые – + 5 + 12 градусов.

В Киеве 21-го октября ожидается сильный ветер, вероятно до штормовых порывов, до 15-18 м/с.

Дождя не ожидается.

А вот температура воздуха, пробиваясь через сильный ветер, все же сможет завтра достичь +17 градусов.

С 23 октября в Украину начнет заходить серьезное похолодание.
ForUm

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