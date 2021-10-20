Во время рабочей поездки в Черкасскую область президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетили новый современный культурный центр «Шевченко HUB» в Каневе.

За сутки 19 октября в Украине зафиксировано 18 912 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом власти не планируют вводить полный локдаун в Украине.

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1023 больных коронавирусом. Умерли 29 человек.

В Украине предусмотрена проверка наличия долгов у человека, обратившегося за субсидией.

20 октября 2021 следственный судья Печерского районного суда Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский – 24,7% среди тех, кто определился с выбором.

Ведущая ток-шоу «Обратный отсчет» на телеканале «UA: Первый» Мирослава Барчук заявила, что Офис президента «давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции «Слуга народа».

Советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк отвергает обвинения ведущей, назвав комментарий журналистки «эмоциональным». При этом он признал, что депутаты фракции или другие представители широкой команды власти «могут получить консультации».

Зеленский назвал обвинения Барчук «хайпом».