20 октября 2021 следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований, и заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины накануне подписания в Москве 21 апреля 2010 года.

Полностью понимая последствия подписания этого соглашения, бывший премьер-министр Украины сознательно обеспечил визирование и согласование проекта документа уполномоченными должностными лицами (министрами, руководителями правоохранительных органов и от имени Кабинета Министров Украины).

Таким образом он способствовал реализации интересов РФ на всех стадиях согласования проекта соглашения и его имплементации.

Следователи ГБР получили оригиналы документов, свидетельствующих о целенаправленных действиях экс-премьера Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства. В дальнейшем такие действия способствовали оккупации Крыма Российской Федерацией.

Установлено, что эти поступки осуществлялись по предварительному сговору группой лиц с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, которому также сообщено о подозрении в этом уголовном производстве, он объявлен в розыск.

«Избрание Азарову заочной меры пресечения в виде содержания под стражей предоставит основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи о его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования», - пояснили в ГБР.

Напомним, привлечение к уголовной ответственности за совершение государственной измены не имеет сроков давности. В январе 2021 ГБР уже сообщил о подозрении в совершении государственной измены бывшему президенту Виктору Януковичу (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).