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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1023 больных коронавирусом. Умерли 29 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«1023 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. 29 человек умерли. Всего за период пандемии, в столице 5741 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 246 506», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 177 больных коронавирусом и 329 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели 262 человека. В общем коронавирус преодолели 225 096 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 200, в Днепровском - 169 и в Дарницком районе - 168 случаев», - отметил Кличко.

 
ForUm

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