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За сутки 19 октября в Украине зафиксировано 18 912 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 5468 человек;
  • летальных случаев - 495;
  • выздоровели - 7605 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2679185 лица;
  • выздоровели - 2344799 лица;
  • летальных случаев - 61 843;
  • проведено ПЦР-тестов - 13709705.

С начала прививочной кампании привито 8207903 человека, из них получили одну дозу - 8207901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6658010 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14865911 прививок.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
ForUm

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