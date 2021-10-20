За сутки 19 октября в Украине зафиксировано 18 912 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 5468 человек;
- летальных случаев - 495;
- выздоровели - 7605 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2679185 лица;
- выздоровели - 2344799 лица;
- летальных случаев - 61 843;
- проведено ПЦР-тестов - 13709705.
С начала прививочной кампании привито 8207903 человека, из них получили одну дозу - 8207901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6658010 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14865911 прививок.
95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
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