Во время рабочей поездки в Черкасскую область президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетили новый современный культурный центр «Шевченко HUB» в Каневе. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Тамошний дом культуры на 700 мест был долгостроем. Его включили в программу «Большая стройка» и завершили в 2021 году в рамках подготовки к празднованию 30-й годовщины независимости Украины. Это – знаковое для Черкасской области современное культурное пространство.

Как рассказал председатель Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко, когда завершали строительство этого культурного центра, то имели целью не просто обустроить концертный зал, который использовался несколько раз в год, а создать активное публичное пространство. Поэтому на одном из этажей появилась современный выставочный зал и школа искусств на 19 аудиторий, которую дети смогут посещать постоянно.

В «Шевченко HUB» также есть экран и необходимое оборудование для демонстрации фильмов. Владимир и Елена Зеленские просмотрели фрагмент мультимедийного спектакля «Освобождение Шевченко» режиссера Евгения Степаненко, созданного при поддержке Национального музея Тараса Шевченко. Как отмечают авторы спектакля, его цель - попытка представить историю Шевченко по-новому и освободить от стереотипных представлений о нем.

Также президентская чета осмотрели выставку вышитых полотенец Приднепровья ХХ - начала XXI века. На ней представлена ​​коллекция обрядовых и декоративных полотенец из фонда Музея украинского рушника.

Все помещения культурного центра оборудованы по принципу инклюзивности и доступны для людей с инвалидностью.

Владимир и Елена Зеленские также осмотрели новый сквер и спортивную площадку поблизости «Шевченко HUB».