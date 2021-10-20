также в разделеПолитика
Blumberg поддержал Медведчука: Обвиниения лидера оппозиции абсурдны – необходимость закупок угля была вызвана серьезным энергетическим кризисом 15
Рада приняла проект госбюджета-2022 в первом чтении 9
Зеленские почтили память Кобзаря в Каневе 9
«UA: Перший» заявил о давлении со стороны ОПУ 74
«Слуга народа» проведет съезд в ноябре 11
Честно: Парламентские партии не отчитались, куда потратили 1,5 миллиарда госсредсв 14
КС рассмотрит соответствие Конституции указов Зеленского об увольнении Тупицкого 14
Reuters: Медведчук упрекает Зеленского в попытке отвлечь внимание людей от катастрофических неудач власти 23
Рада приняла закон о статусе НАБУ 50
Буймистер исключили из фракции «Слуга народа» 41
Министр экологии написал заявление об отставке 22
Рада разблокировала подписание закона об олигархах 39
В Киев прибыл глава Пентагона 40
Корниенко назначен первым вице-спикером Рады 40
Зеленский одобрил изменения в госбюджет: куда направят деньги 26
«Слуги» хотят выгнать нардепку, не голосовавшую за закон об олигархах 30
Кулеба: Нас не интересует мнение РФ относительно вступления в НАТО 51
Главы МИД Украины и ЮАР возобновили контакты после 23 лет перерыва 18

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский – 24,7% среди тех, кто определился с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 15-18 октября.

По сравнению с весной-летом поддержка его снизилась.

Относительно наибольшую поддержку имеет Зеленский: в случае участия в выборах указанных в списке кандидатов действующий президент получил бы 19,1% среди всех респондентов, что составляет 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте – Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 12,1% среди всех респондентов и 15,6% среди тех, кто определился с выбором. На третьем месте - Тимошенко с показателями, соответственно, 9,4% и 12,2%. Далее следуют Бойко (7,3% и 9,4%), Игорь Смешко (6% и 7,8%) и Дмитрий Разумков (5,5% и 7,1%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

Социологи отмечают, что рейтинг Зеленского заметно ниже по сравнению с сентябрьским опросом КМИС. Также снижение поддержки Зеленского прослеживается и по сравнению с майским опросом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7819 грн.
28
Теги