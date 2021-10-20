Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский – 24,7% среди тех, кто определился с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 15-18 октября.

По сравнению с весной-летом поддержка его снизилась.

Относительно наибольшую поддержку имеет Зеленский: в случае участия в выборах указанных в списке кандидатов действующий президент получил бы 19,1% среди всех респондентов, что составляет 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте – Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 12,1% среди всех респондентов и 15,6% среди тех, кто определился с выбором. На третьем месте - Тимошенко с показателями, соответственно, 9,4% и 12,2%. Далее следуют Бойко (7,3% и 9,4%), Игорь Смешко (6% и 7,8%) и Дмитрий Разумков (5,5% и 7,1%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

Социологи отмечают, что рейтинг Зеленского заметно ниже по сравнению с сентябрьским опросом КМИС. Также снижение поддержки Зеленского прослеживается и по сравнению с майским опросом.