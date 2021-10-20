17 октября в 15:13 в дежурную часть Купянского районного отдела полиции поступило обращение от медицинского работника. Женщина заявила о том, что в инфекционном отделении Купянской городской больницы неизвестный мужчина совершил конфликт, в ходе которого повредил двери в отделении, сообщила пресс-служба поилции.

Как выяснилось, причиной агрессивного поведения 35-летнего гражданина стало известие о смерти матери и отказ медицинского персонала больницы в просьбе проститься с умершей. Возмущенный мужчина устроил ссору, в ходе которой повредил двери в отделении больницы.

Сектором дознания Купянского районного отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Все обстоятельства конфликта выясняются.