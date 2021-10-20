также в разделеПроисшествия
10 человек разоблачили в подделке ПЦР-тестов 8
Полиция назвала причину смерти брата погибшего мэра Кривого Рога 32
Боевики ранили украинского военного на Донбассе 8
В Украине – почти 19 тысяч новых случаев COVID-19 23
В Польше перевернулся микроавтобус с нелегалами, задержали водителя-украинца 14
На Черниговщине от COVID-19 умер подросток 17
В Украине – более 15 тысяч новых случаев COVID-19, 538 человек умерли 17
Родного брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым 70
В ДТП под Житомиром погибли боевой медик и женщина 16
В Украине за выходной обнаружили 9524 случая COVID-19 16
На территории Одесского НПЗ произошел пожар 16
Во Львовской области произошло ДТП с грузовиком: есть погибшие 12
В Польше в результате ДТП погибла украинка 17
Машинист харьковского метро побил нетрезвого пассажира 26
На Донбассе боевики ранили украинского военного 28
В ДТП на Закарпатье погибли патрульный, пограничник и две молодые девушки 44
Пожар унес жизни трех человек во Львове 15
ООС: Боевики уменьшили число обстрелов, потерь нет 15

17 октября в 15:13 в дежурную часть Купянского районного отдела полиции поступило обращение от медицинского работника. Женщина заявила о том, что в инфекционном отделении Купянской городской больницы неизвестный мужчина совершил конфликт, в ходе которого повредил двери в отделении, сообщила пресс-служба поилции.

Как выяснилось, причиной агрессивного поведения 35-летнего гражданина стало известие о смерти матери и отказ медицинского персонала больницы в просьбе проститься с умершей. Возмущенный мужчина устроил ссору, в ходе которой повредил двери в отделении больницы.

Сектором дознания Купянского районного отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Все обстоятельства конфликта выясняются.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7819 грн.
24
Теги