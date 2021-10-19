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Верховная Рада 19 октября поддержала во втором чтении закон «о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины». Такое решение поддержали 304 народных депутата, передает Радио Свобода.

Против высказались 12 парламентариев, воздержались 23:

  • «Слуга народа» - 228 за, один воздержался;
  • «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 12 против, семеро воздержались;
  • «Европейская солидарность» - 26 за;
  • «Батькивщина» - 14 воздержались;
  • «За будущее» - 10 за
  • «Голос» - 16 за;
  • Депутатская группа «Доверие» - 17 за;
  • Внефракционные - семь за, один воздержался.

В пояснительной записке народные депутаты от «Слуги народа» обосновали документ решением Конституционного суда, который признал несоответствующим Основному закону назначение Артема Сытника председателем Национального антикоррупционного бюро.

«Проект Закона Украины направлен на устранение противоречий между Конституцией Украины и Законом Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», а также на связанное с этим обеспечение гарантий независимости для Национального бюро», - говорится в записке.

Конституционный суд 28 августа 2020 обнародовал решение, которым признал неконституционным указ о назначении Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

НАБУ назвал решение политически мотивированным.
ForUm

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