Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявляет, что Роман Абрамовский написал заявление об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

«Я видел, что он написал заявление. Я заходил как раз к председателю (Верховной Рады – ИФ), и он выходил», - сказал Арахамия журналистам во вторник, передает Интерфакс-Украина.

На уточняющий вопрос, чем Абрамовский мотивировал такое решение, нардеп ответил: «По собственному желанию. Надо его спрашивать».

«Так совпали обстоятельства, что я видел, что он выходил, и он писал заявление. Это я видел собственными глазами. Каким дальше образом оно будет продвигаться, ну, я думаю, по процедуре просто», - добавил Арахамия.

При этом он высказал убеждение, что за отставку Абрамовского в парламенте будет достаточное количество голосов и рассказал, что основной претензией к его работе является крайне высокая коррумпированность экоинспекций в регионах. «Точно найдутся голоса. Вы же помните, что у нас по антиолигархическим законам всегда есть баталии. И там, в первую очередь, претензия, которая была на фракции озвучена многими депутатами, которые работают в регионах: экоинспекция в регионах - очень коррумпированное учреждение», - рассказал лидер фракции.

Он рассказал, что кандидата на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов у политсилы пока нет. По словам нардепа, собеседования на эту должность уже проходили, но «плохие кандидаты были». При этом Арахамия отказался называть их фамилии.

«Сейчас у нас нет еще кандидата, сейчас будет врио – какой-то человек, которого определит правительство – а потом мы будем где-то за неделю, за 10 дней определимся с кандидатом», - сказал он.

Лидер фракции также допустил, что на эту должность может быть выдвинут кто-то из народных депутатов от «Слуги народа», но ни в коем случае не избранный по одномандатному избирательному округу. «Мажоритарщиков не пускаем – вы не помните правило – а списочников сейчас изучаем», - сказал Арахамия.

Ранее во вторник заместитель главы парламентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук допустила, что Верховная Рада может в четверг проголосовать за отставку Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.