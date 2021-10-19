Мэр Киева Виталий Кличко открыл после реконструкции вторую очередь Пейзажной аллее, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Пейзажную Аллею обустроили в Киеве около 40 лет назад. И она нуждалась в капитальном ремонте. В конце лета прошлого года мы завершили реконструкцию первой очереди - от ступеней до урочища Гончары-Кожемяки к скульптуре «Алиса в стране чудес». А сегодня уже завершили работы и в рамках второй очереди, начали в прошлом году. Здесь, на склонах и нижнем плато, была запущенная территория – заросли и помойка. А теперь - современная зона отдыха европейского уровня», - сказал Кличко.

Кроме верхней террасы, в рамках реконструкции Пейзажной аллее, обустроили нижнюю террасу склона и построили новые хорошие ступеньки на Воздвиженке. Они сделаны в той же стилистике, что и лестница в урочище Кожемяки, которые открыли три года назад. Новые ступеньки также будут иметь вечернюю подсветку.

Всего в ходе обновления аллеи на ней обустроили новое гранитное покрытие - вместо старого асфальта. Устроили дождевую канализацию, систему полива газонов, установили гранитный бортовой камень, новенькие скамьи. Самая длинная скамейка - около 50 м.

Пейзажная Аллея будет иметь современное LED-освещение и декоративную подсветку арт-объектов, систему видеонаблюдения. Появились на променаде и тревожные кнопки.

Также осуществили ремонт и усилили подпорные стены.

На всех заездах на пешеходную зону установили 30 автоматических болардов. Чтобы въезжать на Пейзажку могли только автомобили жителей близлежащих домов и спецтранспорт экстренных служб.

Расширили и вход на Аллею со стороны Исторического музея и Десятинной церкви. А также сделали Аллею более комфортной для маломобильных групп населения.

По словам Виталия Кличко, в следующем году начнутся работы по реконструкции третьей очереди Пейзажной аллее.