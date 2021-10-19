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Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев с официальным визитом.

Об этом сообщает Европейская правда.

«Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины, и выразить нашу приверженность развитию способности Украины сдерживать дальнейшую российскую агрессию», - заявил Ллойд Остин в официальном Twitter.

Как сообщили в посольстве, во время визита планируются встречи главы Пентагона с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Сергеем Тараном для обсуждения двустороннего и регионального сотрудничества в области безопасности и реформ в области обороны.

Также Ллойд Остин примет участие в церемонии почтения памяти погибших защитников Украины в Мемориальном зале и возле Мемориального колокола защитникам Украины.
ForUm

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