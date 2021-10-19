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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 837 больных коронавирусом. Умерли 26 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«837 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. 26 человек умерли. Среди них: 19 женщин от 48 до 86 лет и 7 мужчин от 46 до 86 лет. В общем, за период пандемии, в столице 5712 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 245 483», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 145 больных коронавирусом и 376 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели 246 человек. В общем коронавирус преодолели 224834 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 182, в Дарницком - 129 и в Святошинском районе – 123 случая», - отметил Кличко.
ForUm

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