Крупнейший украинский маркетплейс Rozetka.ua снял с продажи товары торговой марки «YARO», после того как владелица известного бренда конфет Юлия Привалова попала в скандал из-за своих украинофобских высказываний. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Сергей Стерненко.

Ранее Стерненко рассказал, что Привалова, которая является невесткой покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса и владелицей известного бренда конфет, под своим фото на фоне Кремля, которое она распространила в соцсети, написала украинофобский анекдот.

«Невестка Кернеса, сестра нардепа из «Слуги народа» Козака и дочь мэра города Сокиряны. Она ненавидит Украину и любит оккупантов. Выложила фото из Москвы с украинофобским «анекдотом», - написал Стерненко и опубликовал скриншот со страницы Приваловой в Instagram.

Так, девушка опубликовала фото, на котором она позирует в Москве на фоне Кремля со своим мужем. В одном из комментариев ей напомнили, что такие снимки выставлять некорректно, на что она отреагировала анекдотом о «бандеровцах».

Стерненко призвал известные украинские торговые сети отказаться от сотрудничества с Приваловой и не торговать ее товарами.

Украинские компании начали реагировать на скандал.

«Призвал известные компании отказаться от сотрудничества с ней, и вот есть первая небольшая победа! Еще вчера Rozetka продавала 56 наименований Yaro, и в наличии они были почти все, и сегодня в течение дня большинство товаров были удалены, а на всех 20 еще показывает в поиске стоит пометка «отсутствует в продаже». Это единственное правильное решение, которое может быть в такой ситуации», - написал он.

Активист также отметил, что Привалова не извинилась за свои слова и поступок, а только выложила отписку в стиле «вы сами дураки».

«Очень рад, что в Rozetka есть правильная позиция, и в дальнейшем буду покупать у нее товары. А вот Сильпо, Glovo, Алло и ряд других компаний пока молчат. Надеюсь, от них также будет реакция. Прошу спрашивать на их страницах о сотрудничестве с украинофобкой Юлией Приваловой», - отметил Стерненко.

По данным проекта «Центра противодействия коррупции» PEP, Юлия Привалова - дочь экс-главы Сокирянского райсовета на Буковине, экс-главы Сокирянского РГА и действующего мэра города Сокиряны Василия Козака, родная сестра народного депутата от «Слуги народа» Владимира Козака и жена сына покойного Геннадия Кернеса Даниила Привалова.