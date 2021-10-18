Участник НВФ РФ, задержанный вблизи линии разграничения на Луганщине, взят под стражу, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, в 2017 году житель оккупированного города Алчевск вступил в ряды незаконного вооруженного формирования «6-й отдельный мотострелковый казачий полк им. М. Платова» так называемой «народной милиции ЛНР». Он служил «оператором отделения противотанковой управляемой ракеты». Задачей подразделения было уничтожение подразделений и военной техники Вооруженных сил Украины, а также получение военного превосходства над противником. Участник НВФ принимал активное участие в осуществлении вооруженного сопротивления силам и средствам АТО/ООС.

В соответствии с поставленными задачами осуществлял наблюдение за перемещением подразделений украинских военных, передавал информацию для координации и ведения боевых действий с применением огнестрельного оружия, военной техники и артиллерийского вооружения.

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что с июля 2021 подозреваемый служит «офицером-надзирателем представительства Специального центра контроля и координации прекращения огня», входящего в состав так называемой «народной милиции ЛНР».

Задержали участника НВФ 13 октября 2021 на линии разграничения вблизи города Золотое Луганской области. Он был одет в военную форму, при себе имел огнестрельное оружие с двумя снаряженными магазинами и военный билет.

Северодонецкий городской суд Луганской области применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал ForUm, 13 октября контрразведчики СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных сил задержали на линии разграничения боевика так называемой «ЛНР». Мужчина был вооружен огнестрельным оружием и осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ.

На мобильном устройстве данного представителя незаконных вооруженных формирований украинские силовики обнаружили видео его участия в обстреле позиций ВСУ.

Злоумышленник оказался участником одного из подразделений «6 отдельного мотострелков казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР». Задержанный – гражданин России Андрей Косяк.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ приостановила работу в оккупированном Донецке из соображений безопасности. Это решение связано с проведением 15-16 октября митинга сторонников «ДНР» в Донецке у входа в отель Park Inn, в котором расположен офис ОБСЕ.

Позже стало известно, что на Луганщине миссия работает.