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ОБСЕ приостановила свою наблюдательную миссию на востоке Украины после протестов возле ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке.

Об этом в воскресенье, 17 октября, агентству Reuters заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

«Из-за обеспокоенности за нашу безопасность и исходя из наших правил и соображений относительно безопасности мы приостановили свою деятельность», - отметил он, передает DW.

В субботу около 200 пророссийских демонстрантов пикетировали наблюдателей ОБСЕ, требуя освобождения «офицера» боевиков, задержанного украинскими военными на прошлой неделе.

Агентство отмечает, что миссия уже сталкивалась с протестами оккупантов, но на этот раз демонстранты, похоже, заблокировали вход в отель, где базируются наблюдатели.

В то же время, Чевик отметил, что наблюдатели пока не почувствовали угрозы со стороны протестующих.

Как сообщал ForUm, 13 октября контрразведчики СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных сил задержали на линии разграничения боевика так называемой «ЛНР». Мужчина был вооружен огнестрельным оружием и осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ.

На мобильном устройстве данного представителя незаконных вооруженных формирований украинские силовики обнаружили видео его участия в обстреле позиций ВСУ.

Злоумышленник оказался участником одного из подразделений «6 отдельного мотострелков казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР». Задержанный - гражданин России Андрей Косяк.
ForUm

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