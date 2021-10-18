С целью обеспечения проведения экспресс диагностики пассажиров перед отправлением поездов АО «Укрзализныця» обратилась к более чем 20 украинским лабораториям с предложением организовать тест-пункты на крупнейших вокзалах страны. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в постановление от 9 декабря 2020 № 1236 «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

В соответствии с ними при межрегиональных путешествиях пассажиры должны предъявить документы о прохождении курса вакцинации или отрицательного теста на наличие.

Среди главных требований к лабораториям, готовым развернуть пункты экспресс-тестирования, должно быть:

наличие соответствующих лицензий для оказания услуг пассажирам;

возможность круглосуточной работы и выдачи результата с QR-кодом в течение 30 минут;

возможность предварительной онлайн-регистрации для прохождения тестирования.

Среди предложений Укрзализныця выберет лаборатории, которые предложат самую низкую цену за проведение тестирования. С предложениями о сотрудничестве по этому направлению обращайтесь по телефону: (044) 309 77 00.

Напомним, с 21 октября вступают в силу новые правила безопасных путешествий. Перевозки в дальнем сообщении будут разрешены при наличии у пассажира документа, подтверждающего:

-прохождение полного курса вакцинации;

-получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

- отрицательных результатов ПЦР-теста (или экспресс-теста), который должен быть сделан не больше, чем за 72 часа до посадки в поезд.