также в разделеОбщество
18 октября. Картина дня
Суд арестовал боевика, из-за которого в «ДНР» блокировали миссию ОБСЕ 5
Во Львове запретили работу ночных клубов 6
Украине обещают градусные качели и последние теплые дни 12
Приказ Минздрава об обязательной вакцинации обжаловали в суде 18
Украина получила от США вторую партию вооружения 11
Нацполиция создаст 900 мобильных бригад для контроля перевозок 9
Суд арестовал экс-азовцев по подозрению в нападениях на инкассаторов и банки 48
Полиция обещает очень тщательно проверять COVID-сертификаты 29
В Украине не зафиксировали ни одной смерти, связанной с COVID-вакцинами 15
САП обжалует оправдательный приговор Омеляну 14
Гармаш: Сотрудников ОБСЕ в Горловке фактически захватили в заложники 29
СММ ОБСЕ не работает только в Донецке, Луганщина – под контролем 12
ВАКС оправдал экс-министра Омеляна 19
ОБСЕ приостановила миссию на Донбассе 33
В Минздраве анонсируют скорое расширение «красной зоны» 30
«Ошибка транслитерации»: В СНБО объяснили путаницу в санкционных списках 24
Зайцева выплачивает семьям погибших по 30 гривен компенсации 178

С целью обеспечения проведения экспресс диагностики пассажиров перед отправлением поездов АО «Укрзализныця» обратилась к более чем 20 украинским лабораториям с предложением организовать тест-пункты на крупнейших вокзалах страны. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в постановление от 9 декабря 2020 № 1236 «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

В соответствии с ними при межрегиональных путешествиях пассажиры должны предъявить документы о прохождении курса вакцинации или отрицательного теста на наличие.

Среди главных требований к лабораториям, готовым развернуть пункты экспресс-тестирования, должно быть:

  • наличие соответствующих лицензий для оказания услуг пассажирам;
  • возможность круглосуточной работы и выдачи результата с QR-кодом в течение 30 минут;
  • возможность предварительной онлайн-регистрации для прохождения тестирования.

Среди предложений Укрзализныця выберет лаборатории, которые предложат самую низкую цену за проведение тестирования. С предложениями о сотрудничестве по этому направлению обращайтесь по телефону: (044) 309 77 00.

Напомним, с 21 октября вступают в силу новые правила безопасных путешествий. Перевозки в дальнем сообщении будут разрешены при наличии у пассажира документа, подтверждающего:

-прохождение полного курса вакцинации;

-получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

- отрицательных результатов ПЦР-теста (или экспресс-теста), который должен быть сделан не больше, чем за 72 часа до посадки в поезд.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги