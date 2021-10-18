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В ночь с 17 на 18 октября в Украину прибыл очередной груз международной технической помощи от правительства Соединенных Штатов Америки, сообщила пресс-служба Минобороны.

Это уже вторая партия от американских партнеров для нужд Вооруженных сил Украины по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США. Первая партия, включавшая медицинское имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения, прибыла 10 октября.

По состоянию на сегодня осуществляется разгрузка второй партии товаров, поступивших в рамках данного соглашения.

В ближайшее время ожидается поступление еще одной, третьей партии груза от правительства США.

Общая сумма материальных средств от США Украина по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита Зеленского в США, составляет 60 млн долларов. Она предоставляется дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долларов.

В целом, начиная с 2014 года Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более 2 млрд долларов.
ForUm

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