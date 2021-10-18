Мэр Киева Виталий Кличко инициирует создание районных советов в городе и призывает депутатов Киевсовета поддержать решение.

«Я инициирую рассмотрение Киевсоветом вопроса о создании районных советов в Киеве. Напомню, районные советы у киевлян забрал режим Януковича в 2010 году, и до сих пор базовое местное самоуправление в Киеве не было восстановлено. Сегодня политики и чиновники самого высокого уровня пытаются контролировать Киев, хотя это должны делать киевляне. Именно поэтому возвращение районных советов - это усиление децентрализации, которую сворачивают в последнее время, и европейский путь развития столицы», - написал он в Facebook.

Кличко отметил, что депутаты районных советов смогут лучше представлять интересы жителей города, будут способствовать усилению прозрачности использования бюджетных средств.

«Во-первых, Киев слишком большой город, чтобы киевляне могли лично знать своего депутата, жаловаться и доносить идеи. Депутаты районных советов будут на постоянной связи со своими соседями, смогут более оперативно реагировать на их проблемы», - пишет он.

Во-вторых, введение районных советов позволит киевлянам понимать, на что и как тратятся бюджет в их районе, и влиять на это.

«В-третьих, больше депутатов не означает больше расходов. Все депутаты районных советов будут работать на общественных началах, то есть без заработной платы. Так же как и депутаты городского совета», - подчеркнул Кличко, добавив что около 70% киевлян хотят вернуть районные советы.