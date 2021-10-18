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«Красный» уровень эпидопасности установлен в пяти областях Украины, в ближайшее время «красная» зона может расшириться.

Как сообщил на пресс-конференции в Киеве главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, комиссия ТЭБ и ЧС на заседании на выходных приняла решение установить «красный» уровень в Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Запорожской областях.

«В ближайшее время «красный» уровень могут установить также в других областях», - сказал Кузин, передает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что «это, в частности, произошло из-за легкомысленного отношения к вакцинации и это не оставило никакого иного выхода, чем усилить карантин».
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