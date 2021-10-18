Рост заболеваемости коронавирусной болезни в Украине, ускорение процесса вакцинации и борьбу с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о прививках обсудили участники селекторного совещания по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшейся под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на прошлой неделе состоялось два заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. С 15 октября введен «красный» уровень эпидемической опасности в Херсонской области. Также в «красную» зону с 18 октября перешли Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области.

На совещании напомнили, что с 21 октября будут введены новые правила для межобластного транспортного сообщения – им смогут пользоваться только лица, имеющие COVID-сертификаты или актуальные негативные ПЦР-тесты.

По словам Шмыгаля, всего в Украине пока сделано 14,5 млн прививок. Вакцинировано 8 млн человек, из них 6,5 млн получили две дозы. Темпы вакцинации пять недель подряд сохраняются на уровне 750-760 тысяч. За прошедшую неделю сделано 762 тыс. прививок.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что 95% госпитализированных с COVID-19 является невакцинированными.

Во время совещания глава правительства поручил руководителю МЗ безотлагательно обновить и утвердить график прививок для каждой области. Руководители ОГА должны предоставить графики пунктам, утвердить и проконтролировать их соблюдение.

Со своей стороны Зеленский поручил тщательно отслеживать ситуацию с работой центров вакцинации в регионах в течение недели, особенно в выходные.

«Вполне понятно, что людям удобнее сделать прививку в субботу и воскресенье. Задача Минздрава и местных властей - обеспечить такую ​​возможность», - заявил он.

Зеленский также отметил необходимость ускорения темпов вакцинации. Отдельно он акцентировал на необходимости комплексного подхода к информационной кампании среди украинцев о важности прививок.

Руководство Национальной полиции и Службы безопасности Украины доложило о борьбе с подделкой ПЦР-тестов и COVID сертификатов. Нарушителей, среди которых врачи, представители лабораторий и посредники, уже привлекли к ответственности.