В дорожно-транспортном происшествии 17 октября около 00:40 на 178 км автодороги Киев-Чоп в Житомирском районе погибли два человека, сообщила пресс-служба полиции.

Предварительно, водитель грузовика «Mercedes», 32-летний житель Киевской области, двигаясь между селами Мартыновка и Выдумка в направлении Новоград-Волынского, совершил столкновение с автомобилем «AUDІ» под управлением 60-летнего жителя Ривненской области, который осуществлял выезд с обочины.

В результате ДТП водитель «AUDІ» и его пассажирка погибли на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают личность погибшей.

Предварительная правовая квалификация события - ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.

Позже стало известно, что в ДТП погиб боевой медик Виталий Сень.