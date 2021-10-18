В оккупированной Горловке оккупанты не выпускают двух сотрудников Мониторинговой миссии ОБСЕ и требуют освободить боевика, задержанного ВСУ возле участка разведения в районе Золотого 13 октября.

Об этом сообщил представитель Донецка в ТКГ от Украины Сергей Гармаш.

«В Горловке фактически захватили в заложники сотрудников Мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ). Вот цитата из вчерашнего отчета Миссии: «О 17:00 2 чоловіків (30–39 років) у цивільному одязі увійшли до готелю та повідомили співробітникам СММ про те, що їм дозволяється вільно пересуватися по всьому готелю та парковці за ним, але їм не можна покидати приміщення готелю, допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, було затримано Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня», - написал он в Facebook.

«Напомню, ОБСЕ – это 57 государств, и все решения в ней принимаются консенсусом. То есть, свое согласие на направление СММ ОБСЕ на Донбасс и гарантии иммунитета ее членам давала и Россия. И тот факт, что членов миссии, де-факто, удерживают в заложниках боевики, финансируемые и управляемые Россией – это вызов кремлевской хунты всем остальным 56 странам-членам ОБСЕ», - подчеркнул журналист.

Напомним, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ приостановила работу в оккупированном Донецке из соображений безопасности. Это решение связано с проведением 15-16 октября митинга сторонников «ДНР» в Донецке у входа в отель Park Inn, в котором расположен офис ОБСЕ.

Позже стало известно, что на Луганщине миссия работает.

Как сообщал ForUm, 13 октября контрразведчики СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных сил задержали на линии разграничения боевика так называемой «ЛНР». Мужчина был вооружен огнестрельным оружием и осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ.

На мобильном устройстве данного представителя незаконных вооруженных формирований украинские силовики обнаружили видео его участия в обстреле позиций ВСУ.

Злоумышленник оказался участником одного из подразделений «6 отдельного мотострелков казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР». Задержанный – гражданин России Андрей Косяк.