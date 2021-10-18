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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 416 больных коронавирусом. Умерли 22 человека, сообщил мэр Виталий Кличко.

«416 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. 22 человека умерли. В общем, за период пандемии, в столице 5686 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 244 646», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 168 больных коронавирусом и 343 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 229 человек. В общем коронавирус преодолели 224 570 жителей столицы. 

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 99, в Оболонском - 88 и в Дарницком районе - 62 случая», - отметил Кличко.
ForUm

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