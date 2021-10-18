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Президент Владимир Зеленский уверяет, что в Украине достаточно запасов газа для потребителей.

«Хочу всех успокоить. Считаю, много важных, предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам, по сравнению с европейскими ценами», - сказал он в интервью телеканалу ICTV, передает Украинская правда.

Зеленский отметил, что, если бы власть не вмешалась в эту ситуацию, цена на газ для населения была бы «как минимум 50 гривен», тогда как сейчас – около 8 гривен.

Комментируя реплику ведущего о том, что несколько городов уже ввели чрезвычайное положение в энергетике, Зеленский подчеркнул, что отопительный сезон – это ответственность и центральной, и местной власти.

«Поэтому мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи, НАК Нафтогаз и центральная власть гарантирует две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем. Далее есть технические вопросы, юридические вопросы и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано. В любом случае, это будет нормальная цена», – заверил Зеленский.
ForUm

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