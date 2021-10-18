За сутки 17 октября 2021 в Украине зафиксировано 9524 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 3127 человек;
- летальных случаев - 177;
- выздоровели - 3421 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2644694 человека;
- выздоровели - 2329418 человек;
- летальных случаев - 60 810;
- проведено ПЦР-тестов - 13581768.
С начала прививочной кампании привито 7956095 человек, из них получили одну дозу – 7956093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6490162 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14446255 прививок.
97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – невакцинированные.
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