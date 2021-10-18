Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что ошибки в решении Совета нацбезопасности и обороны относительно 108 человек из санкционного списка, о которых он говорил ранее, касались транслитерации фамилий.

«Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены», - сказал он в комментарии Hromadske.

Данилов пояснил, что в список внесли 108 человек не по ошибке, а с ошибками в данных.

По его словам, правоохранители, которые допустили ошибки транслитерации, были наказаны.

Впрочем, отметил Данилов, среди более чем 650 человек таки был один, который оказался в перечне случайно и санкции в отношении него уже сняли. Кто это и почему его внесли в список – по личным мотивам или из-за какой-то конкретной ошибки – секретарь СНБО пока не уточнил.

Напомним, 15 октября Данилов заявил, что в решении СНБО, которое касалось санкций в отношении уголовных авторитетов и воров в законе, была допущена ошибка относительно 108 человек.

«К большому сожалению, в решении СНБО, которое готовилось раньше, были сознательные или несознательные ошибки относительно 108 человек, которые мы уже исправили», - говорил он.

В Офисе президента заявили, что сейчас устанавливаются обстоятельства внесения в санкционный список более ста человек, которых по ошибке «зачислили» к криминалитету, в том числе проверяется, могли ли такие действия быть умышленными.

После этого представитель Министерства внутренних дел времен Арсена Авакова Ярослав Тракало пояснил, что МВД никого ошибочно не «зачисляло» к криминалитету, а нынешние изменения в санкционный список касаются транслитерации фамилий.