Межкомнатные двери – предмет интерьера, рассчитанный на длительную эксплуатацию. Несмотря на то, что ведущие производители межкомнатных дверей, к примеру, украинская компания Терминус, предоставляют на свои изделия гарантию 5 лет, служить своим владельцам они без преувеличения могут и несколько десятилетий. Однако даже при аккуратном использовании межкомнатные двери могут потребовать ремонта с необходимостью демонтажа.

Виды неисправностей и дефектов межкомнатных дверей

дверь невозможно зафиксировать в открытом или закрытом положении, она сама открывается или, наоборот, закрывается;

дверь провисла и цепляет напольное покрытие;

плохо функционирует фурнитура – не срабатывает замок или дверная ручка;

дверное полотно перекосилось, образовав зазор с одной стороны и цепляясь о дверную коробку с другой.

Причинами возникновения подобных неисправностей могут быть следующие факторы:

ошибки в процессе установки дверного блока;

некачественная фурнитура;

износ навесов и прочих креплений;

изменение габаритов помещения вследствие усадки здания.

Просела дверь – что делать

Предпосылкой к проседанию дверного полотна является его неизбежный крен в сторону дверной ручки, не заметить который невозможно. Помимо визуальных изменений при открывании и/или закрывании дверей можно услышать характерный скрип – еще один признак того, что с дверью не все в порядке. Процессу эксплуатации, как правило, ни первый, ни второй дефект не мешают, но в случае их выявления следует незамедлительно принять меры. В противном случае наклон усугубится, а скрип станет невыносимым. Когда же дверь начинает самовольно открываться и/или захлопываться любому терпению приходит конец, вследствие чего обладатели таких горе-дверей принимают решение о замене полотна.

Здесь нужно особенно четко понимать причины столь неприятного явления: если дверь с течением времени попросту одряхлела – возможно понадобиться купить двери, вычеркнув досадную ситуацию из мыслей , в остальных случаях рекомендуем не опускать руки, а поискать варианты привести дверное полотно в исходное состояние.

Ниже предлагаем рассмотреть несколько способов исправить геометрию дверей.

1) использовать для фиксации дверей в коробке более длинные саморезы:

снять полотно с петель;

извлечь петли;

забить в образовавшиеся отверстия тонкие деревянные колышки нужного размера;

2) переставить петли, укрепить их фиксацию с помощью подшипника или заменить их на новые – данный способ окажется действенным, если причина провиса именно в петлях;

3) отрегулировать дверную систему путем установки дверного полотна в корректное положение (в случае деформации самого полотна или дверной коробки):

демонтировать дверное полотно;

произвести его детальные замеры, выявив место или угол смещения;

болтами зафиксировать дверную коробку в положении, необходимом для исправления ситуации;

заполнить образовавшиеся зазоры монтажной пеной, предварительно извлекши из них остатки отделочных материалов;

отделать реконструированные участки новой штукатуркой.

Как избежать проседания дверей

В целях профилактики провисания дверного полотна следует бережно эксплуатировать дверной блок, не подвергая его серьезным механическим нагрузкам. Кроме того, чрезвычайно важной является правильность установки дверей, ведь зачастую именно нарушения технологии монтажа имеют довольно плачевные последствия. Немаловажен и уход за дверью – раз в несколько месяцев важно смазывать дверные петли небольшим количеством технического масла и проверять стабильность их креплений.