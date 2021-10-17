Польские пограничники зафиксировали 524 попытки нелегального пересечения границы с территории Беларуси за предыдущие сутки.

Об этом в Twitter сообщила польская пограничная служба.

«В субботу, 16 октября, на границе Польши и Беларуси было совершено 524 попытки незаконного перехода», — говорится в сообщении.

Были задержаны пять нелегальных мигрантов: четыре гражданина Ирака и один гражданин Сирии.

Также за пособничество мигрантам задержали пятерых иностранцев: два гражданина Сирии, а также граждан Грузии, Казахстана и Беларуси.

14 октября Сейм Польши принял решение о строительстве на границе с Беларусью стены для защиты от нелегальных мигрантов стоимостью 350 млн евро.

Польша, Литва и Латвия в этом году столкнулись со значительным ростом числа нелегальных мигрантов со стороны белорусской границы. Страны усилили свои границы и начали строительство заборов из колючей проволоки.

Позже появились данные о том, что беженцев к границе организовано свозят силовики режима Лукашенко. Страны ЕС связывают это с санкциями против белорусского диктатора, поддержкой экс-кандидата на должность белорусского президента Светланы Тихановской и протестного движения в стране против фальсифицированных выборов в августе 2020 года.

Минск обвинение в организации нелегальной миграции отвергает. По словам Лукашенко, белорусская сторона готова принимать туристов из восточных стран по экономическим соображениям. Белорусский диктатор заявил, что Беларусь не будет «защищать Европу от потока нелегальных мигрантов».