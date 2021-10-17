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На территории недействующего Одесского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. Спасатели оперативно ликвидировали пожар на начальной стадии развития.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели получили сообщение, что с территории Одесского нефтеперерабатывающего завода распространяется едкий запах дыма. По прибытию к месту вызова пожарно-спасательных подразделений был обнаружен очаг возгорания серы в складском помещении предприятия.

Огонь потушили. Вероятной причиной возгорания считается неосторожное обращение с огнем не установленными лицами.
ForUm

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