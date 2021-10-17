Глава правящей в Польши партии Закон и справедливость Ярослав Качиньский заявил, что в скором времени фракция представит план по радикальному наращиванию военной мощи страны. Об этом политик заявил в интервью радиостанции RMF FM.

«Мы должны сильно укрепиться в военном отношении. Вскоре сейму и позднее сенату будут представлены такого рода решения. Я говорю о радикальном усилении всей армии», - рассказал Качиньский, отметив, что речь идет как о вооружении, так и о численности польской армии.

Ранее Польша назвала забор на границе защитой от шантажа Владимира Путина и Александра Лукашенко.