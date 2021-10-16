Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строительство стены на границе с Беларусью поможет избежать «миграционного шантажа» со стороны Москвы и Минска.

Об этом сообщает Polskie Radio.

«Строительство забора на польско-белорусской границе поможет защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе — в этом случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина. Мы не хотим, чтобы нас шантажировали», — заявил Моравецкий.

Он добавил, что власть будет делать все возможное, чтобы усилить патрулирование на польской границе, а также чтобы помочь мигрантам.

14 октября Сейм Польши принял решение о строительстве на границе с Беларусью стены для защиты от нелегальных мигрантов стоимостью 350 млн евро.

Польша, Литва и Латвия в этом году столкнулись со значительным ростом числа нелегальных мигрантов со стороны белорусской границы. Страны усилили свои границы и начали строительство заборов из колючей проволоки.

Позже появились данные о том, что беженцев к границе организовано свозят силовики режима Лукашенко. Страны ЕС связывают это с санкциями против белорусского диктатора, поддержкой экс-кандидата на должность белорусского президента Светланы Тихановской и протестного движения в стране против фальсифицированных выборов в августе 2020 года.