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Главный санитарный врач Украины и замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявил о высоком уровне вакцинации от коронавируса COVID-19 среди учителей и врачей.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Одной дозой вакцинировались уже около 90% всех медицинских работников. Педагогов уже более 85% вакцинированы», — заявил Ляшко.

Он отметил, что среди врачей есть единичные случаи мошенничества во время подделки сертификатов о вакцинации. Ляшко рассказал, что СБУ и МВД помогли в том, чтобы обнаружить такие случаи.

Ляшко призвал делать прививки, подчеркнув, что вакцина «эффективная, безопасная и защищает от средней тяжести и тяжелого течения болезни».
ForUm

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