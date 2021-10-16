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Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в мечети Биби-Фатима в Кандагаре. Во время нападения погибли 62 человека.

Об этом пишет Euronews.

Отмечается, что во время пятничной молитвы на храм напали несколько террористов-смертников. В результате нападения погибли 62 человека, однако другие источники приводят другие цифры. По словам очевидцев, во время теракта прогремели два или три взрыва.

Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение.

Правительство талибов обещает наказать террористов, а шииты, со своей стороны, просят о защите.
ForUm

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