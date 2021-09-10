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Служба безопасности Украины задержала участника международной террористической организации в Одесской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Человек является выходцем из Центральной Азии и находился в розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.

По данным СБУ, в 2014-2016 годах злоумышленник находился на территории Республики Турция, где был завербован членами международной террористической организации «Исламское государство».

Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину. Находился в нашем государстве с нарушением требований миграционного законодательства.

Сейчас суд избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Операция по розыску и задержанию проводилась совместно с Национальным центральным бюро Интерпола в Украине.
ForUm

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