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Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что электронные рецепты на лекарства в Украине планируют запустить весной 2022 года.

Об этом министр заявил в интервью Радио Свобода.

«Мы уже перешли и на электронный больничный, и на электронный первый рецепт по инсулинам. Весной планируем запустить электронный рецепт на все лекарственные средства. Поэтому сегодня диджитализация в сфере здравоохранения состоялась, Интернет есть», — заявил Ляшко.

Министр также отметил, что ситуация с сетью в больницах не является идеальной, однако «уже на твердую четверку по Интернету».

В случае, если проблемы все же возникли, Ляшко рекомендовал обращаться на «горячую линию» Национальной службы здоровья Украины для оперативного решения вопросов.
ForUm

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