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Суд в Минске признал «экстремистским» Telegram-канал бывшей кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Беларуси сообщило, что «хранение материалов из канала и подписка также влечет криминальную ответственность».

«Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Telegram-канал Светланы Тихановской признан экстремистскими материалами», — заявили в МВД.

С 13 октября режим белорусского диктатора Александра Лукашенко решил привлекать к уголовной ответственности не только администраторов, но и подписчиков оппозиционных сообществ в соцсетях.

В МВД заявили, что подписчикам таких каналов может грозить до семи лет лишения свободы.

При этом белорусские силовики уже давно начали репрессии против граждан за критические комментарии в соцсетях в свой адрес, задержав более ста человек, которые после этого были подвергнуты пыткам.
ForUm

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