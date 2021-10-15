По факту аварии в Мукачевском районе, в которой погибли четыре человека, следователи полиции открыли уголовное производство, сообщила пресс-служба Закарпатского облглавка.

Сегодня около 04:00 в селе Великие Лучки Мукачевского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Проведя все необходимые следственные действия, правоохранителям удалось установить предыдущие обстоятельства аварии и личности участников ДТП.

Известно, что водитель автомобиля «Renault» столкнулся с эвакуатором, который в тот момент именно цеплял машину, которая несколькими часами ранее на этом же месте попала в ДТП - въехала на обочине в электроопору. На месте происшествия в то время находилась следственно-оперативная группа полиции и наряд группы быстрого реагирования, которые обеспечивали безопасность движения во время оформления ДТП и работы эвакуатора.

Сразу после столкновения автомобиль «Renault» загорелся, пожар локализовали сотрудники ГосЧС.

На месте происшествия погибли все четыре человека, находившиеся в горящей легковушке. Сейчас уже известно, что управлял автомобилем сотрудник Управления патрульной полиции в Закарпатской области, его пассажирами были военнослужащий Чопского пограничного отряда и две девушки 17 и 18 лет. Все погибшие жители города Чоп.

Многочисленные травмы получил и 44-летний водитель эвакуатора. Его госпитализировали в районную больницу. Предварительно медики диагностировали у него внутренне черепную травму и перелом черепа.

Сейчас осмотр места происшествия уже завершен. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек).

В рамках производства будет назначен ряд экспертиз, которые помогут правоохранителям установить все обстоятельства трагической аварии.