По факту аварии в Мукачевском районе, в которой погибли четыре человека, следователи полиции открыли уголовное производство, сообщила пресс-служба Закарпатского облглавка.
Сегодня около 04:00 в селе Великие Лучки Мукачевского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Проведя все необходимые следственные действия, правоохранителям удалось установить предыдущие обстоятельства аварии и личности участников ДТП.
Известно, что водитель автомобиля «Renault» столкнулся с эвакуатором, который в тот момент именно цеплял машину, которая несколькими часами ранее на этом же месте попала в ДТП - въехала на обочине в электроопору. На месте происшествия в то время находилась следственно-оперативная группа полиции и наряд группы быстрого реагирования, которые обеспечивали безопасность движения во время оформления ДТП и работы эвакуатора.
Сразу после столкновения автомобиль «Renault» загорелся, пожар локализовали сотрудники ГосЧС.
На месте происшествия погибли все четыре человека, находившиеся в горящей легковушке. Сейчас уже известно, что управлял автомобилем сотрудник Управления патрульной полиции в Закарпатской области, его пассажирами были военнослужащий Чопского пограничного отряда и две девушки 17 и 18 лет. Все погибшие жители города Чоп.
Многочисленные травмы получил и 44-летний водитель эвакуатора. Его госпитализировали в районную больницу. Предварительно медики диагностировали у него внутренне черепную травму и перелом черепа.
Сейчас осмотр места происшествия уже завершен. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек).
В рамках производства будет назначен ряд экспертиз, которые помогут правоохранителям установить все обстоятельства трагической аварии.
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