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Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила с 00:00 18 октября «красный» уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

«По результатам заседания Государственная комиссия решила установить на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности», - написал он в своем Telegram.

Напомним, ранее Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области с 15 октября.

С 23 сентября «желтый» уровень эпидемической опасности был установлен на всей территории Украины.
ForUm

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