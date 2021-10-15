Еще около 300 человек покинули свои дома на испанском острове Ла-Пальма из-за распространения лавы вулкана Кумбре-Вьеха.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, лава уничтожила более 600 гектаров земли и 1,5 тыс. зданий, в том числе цементный завод, что привело к выделению токсичного пара в воздух в начале недели.

Поток лавы также поглотил плантации бананов и авокадо, жизненно важных для экономики острова.

Всего на острове из 83 тысяч жителей эвакуированы более 6 тысяч человек.

Напомним, на испанском острове Ла-Пальма в ночь на четверг, 14 октября, произошло мощное землетрясение с начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха с 19 сентября.

По данным Национального географического института Испании (IGN), стихийное бедствие было зафиксировано на глубине 37 км. Магнитуда составила 4,5.