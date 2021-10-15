В Киеве за минувшие сутки обнаружили 456 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сообщил мэр Виталий Кличко.

Зафиксировано 17 летальных случаев от вируса (всего 5626), 38 человек госпитализированы с COVID-19, а также 278 – с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За сутки выздоровели 424 человека (всего 223920).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (101), Дарницком (100) и в Оболонском районах (73).