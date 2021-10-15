Следователи Территориального управления ГБР в Хмельницком при содействии внутренней безопасности Нацполиции начали досудебное расследование по факту избиения 41-летнего мужчины в Житомирском районном отделении полиции.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, гражданин был доставлен в отделение полиции для выяснения деталей вероятного совершения им мелкого хулиганства.

Между одним из оперуполномоченных и мужчиной возник словесный конфликт, в результате которого полицейский избил мужчину прямо в холле райотдела резиновой дубинкой. К счастью, избиение увидели другие посетители отделения, которые остановили полицейского и вызвали скорую.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы различных частей тела.

В Запорожье патрульные полицейские безосновательно остановили женщину и мужчину и приказали последнем раздеваться.

Патрульные не нашли у мужчины запрещенных веществ, однако продолжили издеваться над ним и бить. Они выкручивали пострадавшему уши и пальцы, наносили удары по голове, телу, ногам. Мужчина получил телесные повреждения.

Также перед судом предстанет инспектор патрульной полиции в Житомирской области, который избил людей при задержании. Обвинительный акт направлен в суд.

В ноябре 2020 патрульный совместно с коллегой остановил машину в Житомире, водитель которой нарушил ПДД.

Разговор водителя с полицейскими перерос в спор, в результате которого полицейские задержали водителя и надели на него наручники. После этого патрульный начал бить мужчину руками и ногами по голове. Также он ударил в лицо пассажира автомобиля.

В Киевской области сообщили о подозрении инспектору тактико-оперативного реагирования патрульной полиции Белой Церкви, избившего нарушителя правил дорожного движения.

В ночь с 9 на 10 октября патруль полицейских в Белой Церкви остановил местный автомобиль, водитель которого повернул на светофоре на красный свет. Правоохранители решили, что водитель в состоянии алкогольного опьянения и, не проведя соответствующего теста, начали выписывать штраф (ст. 130 УПК).

При оформлении протокола и изъятии водительских прав водитель на эмоциях ударил рукой по заднему окну полицейского.

После этого правоохранители выбежали из служебного авто, сбили мужчину с ног и скрутили. Инспектор начал бить его руками и ногами по голове и туловищу, затем полицейские надели наручники. На просьбы мужчины не бить его и о прощении полицейский не реагировал и продолжал избиение.

Все указанные полицейские подозреваются или обвиняются в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.