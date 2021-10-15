14 октября в 21:18 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре во Львове на ул. Городецкая.

Пожар возник в металлическом вагончике (кунг), размером 4×3 м, на открытой территории автостоянки крупногабаритных автомобилей и техники, сообщила ГосЧС.

На момент прибытия пожарных к месту вызова из вагончика выбивались языки пламени. В 21:35 пожарные локализовали пожар и в 21:40 полностью ликвидировали. После ликвидации возгорания и обследования места пожара в середине вагончика были обнаружены тела трех погибших. В результате пожара огнем уничтожено внутреннее убранство металлического вагончика и вещи бытового потребления на площади 8 кв.м.

К ликвидации пожара привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.