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В Москве на офис правозащитного центра «Мемориал» (признан российскими властями «иноагентом») совершили нападение несколько десятков человек. Инцидент произошел во время показа фильма Агнешки Холланд «Гарет Джонс». Просмотр был организован совместно с польским культурным центром.

Как сообщили Радио Свобода в «Мемориале», примерно через 10 минут после начала фильма в зал ворвались люди в масках и приказали всем лежать. Многие зрители испугались, решив, что это захват заложников. Затем нападавшие зашли на сцену и стали назвать собравшихся «фашистами» и выкрикивать лозунги «Долой!» и «Уходи!». Подробностей о нападавших и причинах их поступка пока нет.

Фильм, во время показа которого произошло нападение, повествует о британском журналисте, приехавшем в СССР и ставшем свидетелем Голодомора на территории Украины.

 

 

До приезда полиции удалось задержать троих человек. Их забрали в отдел. После этого полиция оцепила здание, где расположен офис "Мемориала" - гостей просмотра из него выпустили, а сотрудников организации - нет.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов осматривают здание.

Около двух часов ночи полицейские покинули здание правозащитного центра. Сотрудникам «Мемориала» разрешили выйти, о задержаниях не сообщалось. Полиция намеревалась изъять технику организации, включая компьютеры, но в итоге полицейские унесли с собой только часть пожарной сигнализации и видеорегистратор.

Так как работа без сигнализации нарушает нормы промышленной безопасности, юрист «Мемориала» Ирина Путилова опасается, что здание опечатают.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» – некоммерческая организация, занимающаяся исследованием политических репрессий в СССР и современной России. Минюст признал правозащитный центр «иноагентом» в 2014 году. Историко-просветительское общество было признано иноагентом в 2016-м.
ForUm

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