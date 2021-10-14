Во время рабочей поездки в Донецкую область в День защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне проведения операции объединенных сил. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.
Глава государства заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке и ознакомился с особенностями применения ружья против дрона.
Зеленский также пообщался с военнослужащими и осмотрел условия несения службы.
Президент вручил украинским защитникам ценные подарки.
«Спасибо за вашу службу. Вы достойно защищаете нашу Родину. Берегите себя!» - сказал он.
Зеленский также посмотрел рисунки, которые дети присылали нашим защитникам на фронт.
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