Во время рабочей поездки в Донецкую область в День защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне проведения операции объединенных сил. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

Глава государства заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке и ознакомился с особенностями применения ружья против дрона.

Зеленский также пообщался с военнослужащими и осмотрел условия несения службы.

Президент вручил украинским защитникам ценные подарки.

«Спасибо за вашу службу. Вы достойно защищаете нашу Родину. Берегите себя!» - сказал он.

Зеленский также посмотрел рисунки, которые дети присылали нашим защитникам на фронт.