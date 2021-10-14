Министерство здравоохранения и Министерство образования могут принять решение о продлении осенних каникул до 3-4 недель. Это связано с эпидемиологической ситуацией, заявил в эфире Украинского радио главный санитарный врач Игорь Кузин.

«Скорее всего, они (каникулы, - ред.) будут немножко продлены. Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Обычно каникулы длятся в течение двух недель, мы сейчас дискутируем о сроке 3-4 недели», - сказал Кузин.

По его словам, на стационарном лечении за коронавирус находится 607 детей - это 21% от количества коек для больных COVID-19, которые были выделены на педиатрическом направлении, передает Суспильне.

«Дети более активно вовлекаются в эпидемический процесс, большое количество классов закрывается из-за случая коронавируса у ребенка или учителя. Весь класс считается контактным и он закрывается на «условный» карантин», - пояснил главный санврач.

Напомним, согласно решению Кабмина, образовательный процесс не должен останавливаться даже в тех регионах, которые попали в «красную зону», но при условии 100-процентной вакцинации работников учебного заведения.

Министерство здравоохранения рекомендовало Министерству образования и науки Украины перенести осенние каникулы в учебных заведениях на 18 октября 2021 года.

Позже МОН рекомендовало учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18 октября.

При этом дети во всех столичных школах пойдут на осенние каникулы по графику – с 25 октября.